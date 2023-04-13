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Zonguldak'ta köye kurulan kameralarla hem güvenlik sağlanıyor hem de gurbetçiler hasret gideriyor

AA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köyde kurulan kamera sistemi sayesinde hem köylülerin güvenliği sağlanıyor hem de gurbetçilerin memleket hasreti gideriliyor.

Zonguldak'ta köye kurulan kameralarla hem güvenlik sağlanıyor hem de gurbetçiler hasret gideriyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köyde kurulan kamera sistemi sayesinde hem köylülerin güvenliği sağlanıyor hem de gurbetçilerin memleket hasreti gideriliyor.

İlçeye bağlı 126 hanenin bulunduğu, 350 kişinin yaşadığı Akpınar köyünde muhtar İnan Akgül, güvenliği sağlamak ve gurbetçilerin memleket hasretini gidermesi için kamera sistemi kurmaya karar verdi.

Düşüncesini köylüleriyle paylaşan ve olumlu tepkiler alan Akgül, köye 8 kamera taktırdı.

Kameralarla yurt içi ve dışında bulunan vatandaşların internet üzerinden 7/24 köyü izleyerek hasret giderme imkanı bulmasının yanı sıra, köyün güvenliği de sağlanıyor.

- "7/24 kamerayı izleyip takip edebiliyorlar"

Akgül, gazetecilere, köyün güvenliği için kurmak istedikleri kamera sistemine gurbette yaşayan vatandaşların da destek olduğunu söyledi.

Kısa zamanda kamera sistemini kurduklarını anlatan Akgül, "Gurbetteki arkadaşlarımız köyümüzün çay bahçesindeki çocukların etkinliklerini veya herhangi bir düğün gibi merasimi canlı olarak seyredebiliyorlar. 7/24 kamerayı izleyip de takip edebiliyorlar. Bir nevi hasret gidiyorlar." diye konuştu.

Akgül, kameraların asayiş olaylarının aydınlatılmasına katkı sunduğunu anlatarak, "Bu her köye bir ihtiyaç. Herhangi bir olay olduğu zaman en azından köye kimin girdiğini, kimin çıktığını çok net bir şekilde görebiliyoruz." dedi.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Mustafa Ünlütürk de 17 yıldır köyün dışında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Köye gelme fırsatımız maalesef her zaman olmuyor. Yazın köy düğünlerimizi görmediğimiz için içimizde burukluk oluşuyordu. Kameralar sayesinde böyle bir derdimiz kalmadı. Düğün olduğunda telefonlarımızın başına geçip hem düğünlerimizi hem de arkadaşlarımızı görme şansımız oluyor. Köydeki evimiz boş, güvenlik açısından da iyi oluyor, çevresini görmüş oluyoruz. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun."


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