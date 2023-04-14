Zonguldak'ta şoförün lastiğini değiştirdiği taksiyi kaçırdıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta şoförün lastiğini değiştirdiği sırada taksisini kaçırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Zonguldak Merkez Soğuksu Durağı'na ait 67 T 0193 plakalı taksinin şoförü E.Ç. (42), il merkezinde tanıştığı 2 kişiyle Kilimli'ye gitti.

E.Ç'nin aracın patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada 2 kişi, taksiyle kent merkezine doğru uzaklaştı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, taksiyi il merkezinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Zanlılar B.A. (19) ve E.T. (18) ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin "hırsızlık" suçundan poliste kaydının olduğu tespit edildi.

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