Zonguldak'ta çocuğunun kötü muameleye uğradığını öne süren baba suç duyurusunda bulundu

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir kişi, 5 yaşındaki oğlunun kötü muameleye uğradığı iddiasıyla ederek suç duyurusunda bulundu.

Kentte dini nikahla 8 yıl birlikte yaşayan ve 5 yıl önce erkek çocukları dünyaya gelen Y.Ç. ve İ.M, geçen yıl aralık ayında ayrıldı.

Y.Ç, ayrıldıktan sonra annesi İ.M'de kalan çocuğuna kötü muamele yapıldığına, yanında uyuşturucu madde içilip erkek ve kadınların uygunsuz hareketlerde bulunulduğuna, pavyona götürüldüğüne dair görüntüler ile yazışmaları, İ.M'nin arkadaşlarından para karşılığı satın aldı.

Y.Ç, daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine İ.M'nin evine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda evde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İ.M'ye "uyuşturucu madde kullanmak" ve "aile yükümlülüğünü ihmal" suçundan adli işlem yapıldı.

Çocuk ise 22 Mart'ta uğradığı kötü muamele ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

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