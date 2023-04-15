Zonguldak'ta Millet İttifakı milletvekili adayları tanıtıldı

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ZONGULDAK (AA) - Millet İttifakı'nın Zonguldak milletvekili adayları tanıtıldı.

CHP İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen programda konuşan CHP Zonguldak Milletvekili adayı Deniz Yavuzyılmaz, 5 yıllık süre içinde mümkün olduğunca TBMM'de vatandaşın sesini duyurmaya, sadece sorunları dile getirmek değil, aynı zamanda da çözüm üretmeye çalıştıkları söyledi.

"Artık iktidar zamanı." diyen Yavuzyılmaz, artık eleştirmek değil, icraat yapma zamanına geldiklerini kaydetti.



CHP Zonguldak milletvekili adayı Merve Kır da kadınların Mecliste eşit temsili, gençlerin kendi geleceklerinde söz sahibi olmaları, kentin hak ettiği değeri görmesi için bu yola çıktıklarını ifade etti.



Toplantıda, milletvekili adayları Eylem Ertuğrul, Doğa Şanlıoğlu ve Cemalettin Sağtekin de birer konuşma yaptı.



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