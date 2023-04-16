Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi incelemede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi incelemede bulundu

AA

Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi incelemede bulundu

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi son hazırlıkları havadan inceledi.

Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.

Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.

Bakan Dönmez daha sonra karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.

Dönmez'e ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk noktada inceleme
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Karadeniz gazının karaya çıkacağı ...
Zonguldak'ta Millet İttifakı milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Millet İttifakı milletvekili adayları ...
Zonguldak'ta bu sezon 1800 ton balık avlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bu sezon 1800 ton balık avlandı
Zonguldak´ta balık avı sezonunda 1800 ton balık yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta balık avı sezonunda 1800 ton balık ...
Zonguldak'ta çocuğunun kötü muameleye uğradığını öne süren baba suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çocuğunun kötü muameleye uğradığını öne ...
Zonguldak'ta şoförün lastiğini değiştirdiği taksiyi kaçırdıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta şoförün lastiğini değiştirdiği taksiyi ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı mayıs başında sisteme verilecek
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı mayıs ...
Zonguldak'ta deniz yüzeyinde görüldüğü iddia edilen kirliliğe ilişkin inceleme yapıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta deniz yüzeyinde görüldüğü iddia edilen ...
Ayşe Özgecan'ın terastan düşerek ölümünde keşif yapıldı, tanıklar ve polisler yeniden dinlendi
YEREL HABERLER Ayşe Özgecan'ın terastan düşerek ölümünde keşif ...
Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin keşif yapıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.