Zonguldak'ta AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Çağlayan, "Bugün burada Türkiye yüz yılı ve Zonguldak yüz yılı için, 'Yarın değil, hemen şimdi' diyen hizmet sevdalısı milletvekilleri adaylarımız var. Bugün burada, 'Sen, ben yok. Zonguldak var, AK Parti var, Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye var' diyen cesur yürekli insanlarlayız." diye konuştu.

Adaylardan Muammer Avcı, 14 Mayıs'ta her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayan dava kardeşliği içerisinde olduklarını belirtti.

Dilek Kaya, kadınların partideki önemine değinerek, "Kadının gücünün arkasında duran, kadın politikalarına değer veren, kadın haklarını koruyan bir liderle yol yürüyoruz. Ben bu liderin arkasında yürümekten şeref duyuyorum." şeklinde konuştu.

Nejdet Tıskaoğlu, inandıkları yolda yürüdüklerini ve kol kola mücadele verdiklerini dile getirdi.

Ahmet Çolakoğlu, 14 Mayıs'ta hep birlikte AK Parti'nin bayrağını göklere dikerek birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını ifade etti.

Saffet Bozkurt da bu seçimde geçmiş dönemlerde aldıkları oyların çok üstünde bir oyla meclise gireceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha balkon konuşması yaptıracaklarını söyledi.

Program kapsamında, gençlik kolları üyelerinin okuduğu "İlahi Ordu" şiiri, salondakilerden alkış aldı.





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