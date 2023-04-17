Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor

AA

Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettiği başarıların yanı sıra kırdığı rekorlarla adından söz ettiren milli atlet Eda Nur Tulum, katılacağı yeni şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor.

Geçen yıl Slovakya'da düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 400 metrede şampiyonluk kazanan, İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride üçüncü olan ve ulusal yarışlarda da birçok kez zirvede yer alan milli atlet, kırdığı rekorlarla dikkati çekiyor.

20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Şampiyonası'nda yine 400 metrede iki günde 2 rekor kıran 17 yaşındaki atlet, sporcuların milli takıma girmek ve derecelerini geliştirmek için mücadele ettiği Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda da 54.22'lik derecesiyle kendisine ait 18 yaş altı Türkiye salon rekorunu yeniledi.

Eda Nur, son dönemdeki başarılarıyla toplamda 12 Türkiye rekorunun sahibi oldu.


- "Hedefim tekrar birinci olmak"

Eda Nur Tulum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırdığı rekorlardan dolayı mutlu olduğunu ve yeni başarılar için mücadele ettiğini söyledi.

Zonguldak'taki yarışların da kendisi için güzel geçtiğini belirten Eda Nur, "Temmuz ayında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) var. Geçen yıl orada birinci oldum. Tekrar hedefim orada birinci olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Ağustos ayında U20 Avrupa Şampiyonası var. İlk hedefimiz finale çıkıp sonra derece almak. Umarım orada güzel geçer." diye konuştu.

Eda Nur, çalışmalarının çok iyi geçtiğini anlatarak, "Antrenörümle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Çok iyi çalışmalar yapıyoruz, diyaloglar kuruyoruz, hedef koyuyoruz ve bu hedefler doğrultusunda çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.


- Antrenör Dede: "Şu andaki performansından memnunum"

Antrenör Gökhan Dede de Eda Nur Tulum'un, Türk atletizmin yetiştirdiği yeni yeteneklerden biri olduğuna dikkati çekti.

Eda Nur'un parlayan bir yıldız olduğunu vurgulayan Dede, "Bunu daha da ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası grup elemeleri için Zonguldak'a geldik. Güzel bir organizasyon ve bu organizasyon final için bir basamaktı. Güzel koştuk, birinci olduk. Tulum'un şu andaki performansından memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Dede, hedeflere sağlam adımlarla ilerlemek istediklerini aktararak, "Daha da fazlasını yapabilir miyiz, yapabiliriz ama şu an için erken daha. Üzerine yavaş yavaş koyarak doğru zamanda, doğru basamakları çıkarak başarıya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Yoğun bir yaz dönemine hazırlanıyor

Son olarak Zonguldak'ta gerçekleştirilen Atletizm Gençler A ve B Grup Müsabakaları'nda 400 metrede birinci olan Eda Nur, yaz aylarında önemli organizasyonlarda başarı kovalayacak.

İlk olarak 20-25 Haziran'da Polonya'da yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda yarışacak genç sporcu, 15-16 Temmuz'da Denizli'deki Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

Eda Nur, 25-29 Temmuz'da Slovenya'daki Avrupa Yıldızlar Olimpik Festivali'nden (EYOF) sonra 7-10 Ağustos'ta İsrail'de düzenlenecek Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda zirvede yer alabilmek için çalışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta AK Parti milletvekili adayları tanıtıldı
Zonguldak'ta 2. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı Maratonu koşuldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 2. Ulusal Devrek Safder Kartoğlu Yarı ...
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk noktada inceleme
YEREL HABERLER Bakan Dönmez'den Karadeniz gazının karaya çıkacağı ...
Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bakan Dönmez "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ...
Zonguldak'ta Millet İttifakı milletvekili adayları tanıtıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Millet İttifakı milletvekili adayları ...
Zonguldak'ta bu sezon 1800 ton balık avlandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bu sezon 1800 ton balık avlandı
Zonguldak´ta balık avı sezonunda 1800 ton balık yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak´ta balık avı sezonunda 1800 ton balık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.