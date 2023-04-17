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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı

AA

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı

ZONGULDAK (AA) - Anavatan Partisi Karadeniz Ereğli teşkilatı kurucularından Tahsin Keskin, vefatının üzerinden 30 yıl geçen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ülkede çığır açan liderlerden olduğunu söyledi.

Keskin, AA muhabirine, Özal'ın söylemleriyle halka kendisini sevdirdiğini belirtti.

Türkiye'nin 1980 askeri darbesi sonrasında dışa kapandığını, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve terör olaylarının yoğun yaşandığını ifade eden Keskin, Özal'ın yaptığı icraatlar takdire şayan olduğu için yanında yer aldıklarını anlattı.

Keskin, Özal'ın en önemli başarılarından birisinin siyasi görüşleri bir araya toplaması olduğuna değinerek, "1980 ve öncesinde kaos vardı. Mahalleler, sokaklar, caddeler ve pazar yerleri adeta bölünmüştü. Ankara'nın göbeğinde gece yarısından sonra ateş edilir, silah sesleri duyulurdu. Özal, 4 siyasi görüşü bir araya toplayarak bu işi başardı." dedi.

Özal'ın bölgedeki merkez belde ve köylerde yerel sorunlara da sıkça eğildiğine işaret eden Keskin, kendisini halka sevdirdiğini ve açık sözlü insan olduğunu vurguladı.

Keskin, Özal'ın 1983'ten 1987'ye kadar ülkede yaptığı atılımların önemine dikkati çekerek, "Özellikle otoyolları başlatan liderdir. Ülkemizde sadece Gebze'ye kadar bölünmüş yol vardı. Türkiye'de 4 senede çığır açtı, ekonomiyi düze çıkarttı." ifadesini kullandı.

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