Zonguldak'tan kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimleri yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki seçim, Devrek Kaymakamı Ümit Altay başkanlığında İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Birlik Başkanı Altay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yaptı.



Yarım kalan projeleri tamamlamak için çalıştıklarını bildiren Altay, "Özellikle asfalt konusu bizim için önemli. Bölgemizde güneşli gün sayısı az, bu şartlarda atılan asfalt çok sağlıklı olmuyor. Yol ağımız geniş olduğu için projeli iş yapamıyoruz. Elimizdeki parayla nerede aciliyet varsa orayı yapmaya çalışacağız. İhtiyaca göre gerekli çalışmalarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

2022 yılı faaliyet raporunun ve birlik idari kesin hesabının görüşülüp onaylanmasının ardından 1 yıl boyunca görev yapacak Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenleri seçildi.

Gizli oy açık sayım esasına göre yapılan seçimde, İl Genel Meclis üyelerinden İsmet Bostancı 55, İsa Bükrü 64, köy muhtarlarından Pınarönü köyü muhtarı Asım Başoğlu 57, Müstakimler köyü muhtarı Metehan Öksüz 46 oy alarak encümen üyesi oldu.



Kaymakam Altay, birliğe seçilen üyeleri tebrik etti.

- Kadir Gecesi

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kantarcı, mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının dayanışmayla sarılmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mübarek Kadir Gecesi, ulus olarak birbirimize daha çok kenetlenip kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmemizin manevi iklimini de sunuyor. Bayrama erişecek olmanın sevincini de yaşadığımız kutlu gece, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaşadığı güçlükleri aşmak ve ülkemizin bir daha böylesi felaketler yaşamaması için neler yapmamız gerektiğini bir kez daha düşünme fırsatı da sunuyor. Yüce Allah'a içimizi dayanışma duygularıyla doldurduğu, bizleri hayra, hasenata yönlendirdiği için dua ediyor, başta Çaycumalı hemşehrilerim ve Zonguldaklılar olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

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