Zonguldak'ta bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 2 sanık yargılanıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 25 Ekim 2022'de, lokantaya ait bıçakla tartışma yaşadığı Uğur Kararmış'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık S.K. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Dosya kapsamında yapılan itiraz üzerine ilk duruşma öncesi tahliye edilen ancak başka suçtan cezaevinde bulunan E.Ç. ise duruşma salonunda yer almadı.

Sanık S.K, savunmasında, Uğur Kararmış ve kasiyer arasında çıkan tartışmayı yatıştırmak için yanlarına gittiğinde maktulün doğrudan kendisine küfür etmeye başladığını iddia etti.

Küfür ettiği için Kararmış'ın üstüne yürüdüğünü ancak çalışanların araya girdiğini anlatan S.K, "Arkadaşıma, 'yemeğini ye çıkalım bir an önce.' dedim. Uğur'un arabamızın arkasında beklediğini görünce korkuya kapılarak tezgahtaki bıçağı alıp dışarı çıktım. Arabaya binmemize izin vermedi. E.Ç'ye vurmaya başlayınca arkadaşımı bırakması için başına bıçağın tersiyle vurdum." diye konuştu.

Sanık S.K, Kararmış'ın arkadaşı E.Ç'yi darbetmeye devam ettiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"E.Ç'nin yüzünde kan gördüm. Uğur’un elinde herhangi bir alet olabileceğini düşündüm. Bu nedenle bıçağın ağız kısmını hedef gözetmeden rastgele salladım. İki üç kez salladıktan sonra bizden ayrıldı ve yürüyerek yanımızdan gitti. Sonradan kan kaybından ölmüş. Uğur Kararmış'ın telefonda konuşmasını görünce arkadaşlarını çağırdığını düşündüm. Bıçağı kendimizi korumak için aldık. Öldürme kastım veya düşüncem yoktu. İlk olarak Uğur üzerimize yürüdü, olay bu sebeple meydana geldi."

S.K, maktulü tanımadığını ve dolayısıyla kendisiyle herhangi bir husumetinin bulunmadığını ifade etti.

Uğur Kararmış'ın yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını, sanık E.Ç. ile tanıkların dinlenilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- Olay

Çaycuma Ahatlı köyü Perşembe-Kozcağız yolu üzerindeki bir lokantada, 25 Ekim 2022'de, Uğur Kararmış ve arkadaşı A.S. ile yan masada oturan S.K. ve E.Ç. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. lokantaya ait bıçakla Kararmış'ı yaralamıştı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Kararmış, hayatını kaybetmiş, jandarma ekiplerince yakalanan S.K. ve E.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, iki sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.



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