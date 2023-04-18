Karadeniz Ereğli'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

İskele, İsmailağa ve Orhan Gazi camilerine gelen ziyaretçiler, cami görevlisince salavatlar eşliğinde sandukasından çıkarılan cam tüpteki Sakal-ı Şerif-i yakından görmek için sıraya girdi.

Müftü Vekili Feyzullah Aran, yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'i mübarek günlerde halkın ziyaretine açtıklarını belirtti.



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