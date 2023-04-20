Karadeniz Ereğli'de Ramazan Bayramı denetimi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerine denetim gerçekleştirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, ramazan boyunca sorumluluk bölgelerindeki 13 simit ve 25 ekmek fırınının sürekli denetim altında tutulduğunu bildirdi.

Bayram öncesi 12 unlu mamul üretim yeri, 23 pastane, 22 kuruyemişçi ile 13 tatlı üretim ve satış yerinde ekiplerin incelemede bulunduğunu aktaran Aydın, "Eksiklikleri olan 12 iş yerine tutanak tutularak süre verilmiştir. Denetimlerimiz devam ediyor. Bayram süresince de ekiplerimiz görev başında olacak." dedi.



Vatandaşların bayramını kutlayan Aydın, olumsuzlukla karşılaşanların Alo 153 Zabıta hattını arayabileceğini kaydetti.



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