Zonguldak'ta bir öğrencinin okul arkadaşının velisi tarafından darbedildiği iddiası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir öğrencinin sosyal medyada fotoğrafını paylaştığı okul arkadaşının velisi tarafından darbedildiği iddiasına ilişkin taraflar birbirinden şikayetçi oldu.



İddiaya göre, ortaokul öğrencisi C.V, okul arkadaşı A.B. ile fotoğrafını yan yana koyarak sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine kızın annesi H.E.G. (35) ile C.V. arasında yaşanan darp olayına ilişkin taraflar birbirleri hakkında polise şikayette bulundu.

Savcılık talimatı doğrultusunda H.E.G. ile C.V'nin annesi K.G'nin (31) "müşteki", çocukların ise "mağdur" sıfatıyla ifadeleri alındı.

Karaelmas Polis Merkezi Amirliğince H.E.G. ve K.G. hakkında ayrı bir tahkikat yürütüleceği öğrenildi.

Gazetecilere, okul arkadaşının annesi tarafından darbedildiğini, hakarete uğradığını, vücudunda şişlik ve morluklar oluştuğunu anlatan C.V, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Anne K.G. de oğlunun olaydan psikolojik olarak da etkilendiğini dile getirerek, bu konuda destek istedi.

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