Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Turkcell'in dijital iletişim altyapısı tamamlandı

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SAKARYA (AA) - Turkcell, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin dijital iletişim altyapısını tamamladı.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen törenle karaya ulaştırıldı.

Tesisin iletişim altyapı çalışmaları ise Turkcell tarafından tamamlandı.

Turkcell'in tesisler için kurduğu iletişim altyapısı, yeni nesil teknolojilerle donatılan bir sistem mimarisine sahip bulunuyor.

Kurulan dijital sistem altyapısı, bölgede çalışmaları yürüten şirket çalışanlarının tamamına ve günlük ortalama 15 bin kullanıcıya yüksek hızda iletişim imkanı sunuyor.

Güçlü iletişim şebekesi sayesinde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde üst düzeyde teknolojik altyapı sağlanması amaçlanıyor.

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