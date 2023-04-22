AK Parti milletvekili adayı Bozkurt'tan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti milletvekili adayı Bozkurt'tan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

AA

AK Parti milletvekili adayı Bozkurt'tan parti afişlerinin yırtılmasına tepki

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Zonguldak milletvekili adayı Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli'de parti afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğrusu AK Parti" yazılı parti afişlerinin tahrip edilmesini kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın sevgisi milletin gönlüne girmiştir. Halkımız, bu afişleri kimlerin ne niyetle yırttığını bizden iyi biliyor. İnşallah halkımız da en güzel cevabı sandıkta verecektir. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Konunun sonuna kadar da takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediyespor'da Amedspor maçı hazırlığı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor'da Amedspor maçı hazırlığı
Kaçak kömür ocaklarına baskını para karşılığı önceden haber veren 12 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Kaçak kömür ocaklarına baskını para karşılığı önceden ...
Enkazdan kurtulan genç tiyatrocu, afetzede çocukların 23 Nisan umudunu kısa filme taşıdı
YEREL HABERLER Enkazdan kurtulan genç tiyatrocu, afetzede çocukların ...
Zonguldak'ta ilçe merkezine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ilçe merkezine inen domuz sürüsü cep ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutlarda doğalgazdan 1 ay ücret almayacağız (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutlarda doğalgazdan 1 ay ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutlarda doğalgazdan 1 ay ücret almayacağız
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konutlarda doğalgazdan 1 ay ...
Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Turkcell'in dijital iletişim altyapısı tamamlandı
YEREL HABERLER Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Turkcell'in dijital ...
Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya ulaştırılmasının heyecanı yaşanıyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya ...
Zonguldak'ta bir öğrencinin okul arkadaşının velisi tarafından darbedildiği iddiası
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir öğrencinin okul arkadaşının velisi ...
Karadeniz Ereğli'de Ramazan Bayramı denetimi
YEREL HABERLER Karadeniz Ereğli'de Ramazan Bayramı denetimi
Arkadaşının fotoğrafını 'Seviyorum' diye paylaşan 12 yaşındaki çocuk darbedildi
YEREL HABERLER Arkadaşının fotoğrafını 'Seviyorum' diye paylaşan 12 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.