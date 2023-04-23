Karadeniz Ereğli'deki Oyuncak Evi müzeye dönüştürüldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Oyuncak Evi özel müze statüsüne kavuştu.



Devrim Bulvarı'nda açılış dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptıkları başvuruyla Oyuncak Evi'nin özel müzeler statüsüne girdiğini söyledi.

Türkiye'nin 9. oyuncak müzesinin ilçelerinde açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Posbıyık, 2 yıllık süreçte 30 bine yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını kaydetti.



Posbıyık, Oyuncak Evi'nin, farklı şehirlerden kente gelen ziyaretçilerden de yoğun ilgi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bu süreçte yaptığımız protokol kapsamında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi, kendi özel koleksiyonlarının bir bölümünü Oyuncak Evi'nde sergiledi. En son eklenen oyuncaklarla birlikte şu an envanterimizde toplam 600 oyuncağımız yer alıyor ve sizlerden gelen oyuncak bağışlarıyla bu sayı her geçen gün artıyor." dedi.

Konuşmanın ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.



Törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Niyazi Uğur, ilçe protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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