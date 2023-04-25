Zonguldak'ta kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 12 bin 165 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "yasadışı bahis ve kumar uygulaması" kapsamında 22 umuma açık iş yerine denetim gerçekleştirdi.

Bir kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye, 12 bin 165 lira para cezası verildi. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, iskambil kağıtları ve kumardan elde edildiği değerlendirilen 600 liraya el konuldu.

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