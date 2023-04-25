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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

AA

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

Merkez Mahallesi Okullar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın inşaatında çalışan işçiler Mustafa Mert Ö. (26) ve Nail Ç. (46), yukarı çektikleri demir çubukların inşaatın yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Yaralanan işçiler, çalışma arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden Nail Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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