Zonguldak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ACL 548 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.