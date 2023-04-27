Zonguldak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ACL 548 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

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