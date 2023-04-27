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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

AA

Zonguldak Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.30 itibarıyla başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Zonguldak Havalimanı'nda belirlenen alana sandık kuruldu.

Oy verme işleminden önce yemin eden sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı.

Almanya'da yaşayan Mehmet Önata, gazetecilere, ülkenin gidişatının çok iyi olduğunu belirterek, "Allah yolunu açık etsin. Yaşı tutan herkes oyunu kullansın. İstediği fikri düşünsün, istediği partiye oyunu versin, önemli değil. Yeter ki oyunu kullansın." dedi.

Ayşe Önatan da hak edenin seçilmesini dileyerek, herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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