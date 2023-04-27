Zonguldak'ta 39 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 39 ayrı suçtan aranan zanlı, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince, kentte dolandırıcılık olayına karışan şüpheli M.G'nin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık iki ay süren teknik takip sonucu zanlının Samsun'un Çarşamba ilçesinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, kente getirilmesinin ardından emniyetteki işlemlerine başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan hakkında "şantaj", "tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" gibi 39 ayrı suçtan aranan şüphelinin, 100'den fazla kişiyi 5 milyon liranın üzerinde dolandırdığı belirlendi.

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