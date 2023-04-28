Zonguldak'ta trafik kazasında ölen 3 gencin cenazeleri toprağa verildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 gencin cenazeleri defnedildi.

Şafak Durmuş (21) idaresindeki 67 ACL 548 plakalı otomobilin dün Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu yaşamını yitiren sürücü ile Duygu Karataş (18) ve Burcu Çağlı (18) için cenaze töreni düzenlendi.

Otomobil sürücüsü Şafak Durmuş'un cenazesi Ereğli ilçesine bağlı Asarlı köyünde, Burcu Çağlı'nın cenazesi Devrek ilçesine bağlı Çağlar köyünde, Duygu Karataş'ın cenazesi ise Aksu köyünde kılınan namazların ardından köy mezarlıklarında toprağa verildi.



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