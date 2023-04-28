AK Parti Zonguldak il teşkilatından Karadeniz Ereğli ilçesinde "tokalaşma" programı

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ZONGULDAK (AA) - AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı tarafından Karadeniz Ereğli'de, "67 Zonguldak 670 kişi ile 67 bin kişi ile tokalaşma" programı düzenlendi.

Ereğli sahil bandında bulunan Amfi Tiyatro'da konuşan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, ilçede güzel bir aile tablosu verdiklerini, gösterilen ilgiden de memnuniyet duyduklarını söyledi.

Milletvekili adayları, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, yöneticiler ve partililer ile birlikte hareket ettiklerini anlatan Çağlayan, "Burada bir miting yok, çalışma programı var. 67 bin el sıkacağız Karadeniz Ereğli'de. Ereğli'deki insanlarımızın gönlüne girmek, selam vermek, onların dertleri ile dertlenmek var. Doğru adımlarla doğru adamlarla geldik." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Muammer Avcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin kuruluşundan bu yana Zonguldak ve Türkiye'de çok büyük başarılara imza attığını, 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir iktidar yürüyüşüne yeniden gideceklerini söyledi.

Milletvekili adayları Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, Necdet Tıskaoğlu ve Dilek Kaya da konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs akşamı balkon konuşması yapması için gece gündüz çalışacaklarını ifade ettiler.

Daha sonra ilçe merkezindeki seçim bürosunun açılışı gerçekleştirilirken oluşturulan gruplar mahalle ve köylerde seçim çalışmalarına katıldı.





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