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ZONGULDAK (AA) - Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2022-2023 yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Tekvando Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Zonguldak'ta başladı.

Site Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 61 ilden 320 sporcu katılıyor. Erkek ve kadın sporcular, 20 kategoride birincilik için mücadele edecek.

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, sporculara başarılar diledi.

Son zamanlarda Zonguldak'ın sporun önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Tutulmaz, "Çok sayıda etkinliği burada ev sahibi olarak organize ettik. Bundan sonra da devam edecek. Bunda Zonguldak halkının önemli bir spor kültürünün olmasının katkısı var. Son zamanlarda yapılan spor tesisleriyle de Zonguldak kendinden daha çok bahsettirmeye başladı." diye konuştu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de gençlerin ülkelerini temsil etmek için burada bulunduklarını kaydetti.

Gençlere çok çalışmayı tavsiye eden Şahin, "Ülkemizin bize, enerjimize ihtiyacı var. Tekvando, Türkiye'de 750 bin lisanslı sporcusuyla ilk başta yer alan bir spor branşıdır. Çoğunluğumuzla övünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 68 kilogram kategorisinde mücadele eden Abdullah Turan, aldığı darbe sonucu kısa süreli baygınlık geçirmesi üzerine ilk müdahalenin ardından ambulansta tedavi edildi.

Açılış törenine, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, daire müdürleri, sporcular ve antrenörler katıldı.





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