Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi'nde itfaiye eri olduğu öğrenilen B.Ç. (39) ile Yeşim Sönmez (36) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. aracından aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.