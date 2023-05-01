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Kılıçdaroğlu'ndan depremlerde arama kurtarma çalışması yapan madencilere ziyaret

AA

Kılıçdaroğlu'ndan depremlerde arama kurtarma çalışması yapan madencilere ziyaret

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencileri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında kentte düzenlediği mitingin ardından, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki 11 ili etkileyen depremlerde yüzlerce canı yıkıntıların altından kurtaran maden işçilerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile madencilerle görüşen Kılıçdaroğlu, madencilerin afet bölgesindeki çalışmalarının çok değerli olduğunu söyledi.

Dışarıdan bunu çok daha net gözlemlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Depremin ikinci günü gittiğimde 2 küçük çocuk geldi. 'Babamız şurada, enkazın altında sesini duyuyoruz, ne olur kurtarın? dedi. Bu işin uzmanı olmak lazım, uzmanı olmayan birisi gider bir şey yaparsa, bir de alttaki kişinin hayatını tehlikeye sokabilir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, maden işçilerinin bu işi profesyonelce yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sizin çalışmalarınız toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılandı. Bunun parti ayrımı yok yani. Türkiye'de herkes, evinde televizyonunu açan, deprem bölgesinde sizin canla başla nasıl çalıştığınızı gören insanlar size minnettar. Size teşekkür ettiler, bunu bilmenizi isterim."

Bir süre işçilerle sohbet ettikten sonra yola çıkan Kılıçdaroğlu, Karaman beldesinden geçtiği sırada otobüsünün önünü kesen vatandaşlarla çay içti.

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