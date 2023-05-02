Yavruyken sahiplendiği kazları yanından ayırmıyor

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ZONGULDAK (AA) - ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan Filiz Turhan, yavruyken sahiplendiği kazlarla parka gidiyor, yürüyüşe ve alışverişe çıkıyor.

Sarıkorkmaz Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk annesi 42 yaşındaki Turhan, 8 ay önce izlediği televizyon programından etkilenerek 2 kaz yavrusu sahiplendi.

Evdeki işlerini bitirdikten sonra "Şirin" ve "Yakup" ismini verdiği kazlarla sokağa çıkan ev hanımı Turhan, sıra dışı yol arkadaşlarını görenlerin meraklı bakışları arasında yürüyüş yapıyor. Turhan, peşinden ayrılmayan dostlarıyla parka ve markete de gidiyor.

Turhan, AA muhabirine, yaşadıkları evde kazların yanı sıra köpek ve papağan da beslediklerini söyledi.

Kazlarını çok sevdiğini dile getiren Turhan, "Kazlarımı 8 ay önce aldım. Birine Şirin, diğerine Yakup adını verdim. İlk 4 ay evimde besledim. Evde bakımı ağır olduğu için daha sonra bahçemizde yer yaptım ve orada bakıyorum." dedi.

- "Onlar kendilerine bakanı ve seveni biliyorlar"

Turhan, kazlarla zaman geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Hayvanlarla parka ve çarşıya gezmeye çıkıyorum, yeri geliyor markete alışverişe gidiyorum. Genelde onlarla gezdiğim için insanların dikkatini çekiyor. Beni kesinlikle yalnız bırakmıyorlar, onlar kendilerine bakanı ve seveni biliyorlar." diye konuştu.

Kazların kendisini gördüğünde sevgilerini göstermek için bağırarak yanına geldiklerini anlatan Turhan, şunları söyledi:

"Oğlumu gördükleri zaman farklı ses çıkararak yanına giderler. Kızımı gördüklerinde ona da farklı tonda seslenirler. Kazlarla aramdaki dostluğu sadece sevgi üzerine kurdum, gerçekten onları çok seviyorum. Onlar çok sadık, nankör değiller ve hiçbir zararları yok.

Dışarıdan kazlarla aramızdaki dostluğu görenler çok şaşırıyor ve hayretle bakıyorlar. Müstakil yerim olsa ördek, tavuk ve birçok hayvan sahiplenmek isterim. Onlarla ilgilenmek, sevmek ve temizliklerini yapmak ayrı bir duygu. Benim için terapi gibi diyebilirim."





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