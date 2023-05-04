Zonguldak’tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Süleymanbeyler Arıtma Tesisi'ne 26 milyon lira yatırım yaparak ozon tesisi kurduklarını belirterek, kuraklık dönemlerinde sularda tat ve koku kaybının yaşanmayacağını söyledi.

Gümeli Mahallesi'nde 2 katlı kreş yapımı için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Posbıyık, askeri sınırlar içerisinde kalan tarihi Kaletepe'nin, halkın ziyaretine açılabilmesi için gerekli girişimlerin devam ettiğini bildirdi.



Posbıyık, 120 bin metrekare emisyon asfaltı dökeceklerini ve ilçe genelinde yolların tamamının siyaha boyanacağına işaret ederek, Kıyıcak, Hamzafakıhlı ve Ören mahallelerinin de doğalgaza kavuşacağını belirtti.

Daha sonra gündemdeki maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

-Kandilli beldesine doğal gaz

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, beldede doğal gaz çalışmalarının bu ay sonuna kadar başlayacağını belirterek, beldeye 1 yıl içerisinde doğal gaz verileceğini söyledi.

Aydın, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından ilgili firmaya ruhsatların verildiğini, ay içerisinde ilk kazmanın vurulacağını kaydetti.

Beldenin, ilçe olması noktasında hayalleri bulunduğunu ifade eden Aydın, doğal gazın gelmesiyle beldenin cazibe merkezine kavuşacağına işaret etti.

- Osman Zeki Oral mezarı başında anıldı

Ankara'da 87 yaşında vefat eden ressam Osman Zeki Oral, ölümünün 11. yılında Karadeniz Ereğli ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında, ünlü ressamın Türk resim tarihinde derin izler bıraktığını, bölgesine ve ülkesine çok önemli eserler kazandırdığını belirterek, Oral'ın evini müze yapmak istediklerini söyledi.

Oral'ın mezarına karanfil bırakıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.





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