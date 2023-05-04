Zonguldak'taki hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Y'nin (36) kullandığı 48 ADY 711 plakalı hafif ticari araç, Düzce-Alaplı yolu Kocaman Tüneli mevkisinde Hamza Y. (22) idaresindeki 26 AEH 419 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Hüseyin Y, Safiye A. (49), Caner A. (14) ve Fatma Y. (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.