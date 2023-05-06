Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki kız aranıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan ve 15 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak'ta ikamet eden 15 yaşındaki Ö.K, 21 Nisan'da kardeşiyle evden çıkarak lunaparka gitti.

Bir süre sonra eve dönen kardeşin, ablasının lunaparkın bulunduğu mevkiye gelen bir otomobille bölgeden ayrıldığını söylemesi üzerine aile, kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Polis ekipleri, 15 gündür kendisinden haber alınamayan kızın bulunması için çalışma başlattı.

Baba Metin K. gazetecilere, kızı için endişe duyduğunu söyledi.

Kızının kaçırıldığını iddia eden Metin K, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

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