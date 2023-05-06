Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak'ta konuştu:

AA

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Zonguldak'ta konuştu:

ZONGULDAK (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak çeyrek asrı geride bıraktıklarını belirterek, "Bu süreçte istikametimizi bozmadığımız, aynı idealler peşinde devam ettiğimiz için birlerle başlayan yolculuğumuz, Türkiye'nin en büyük örgütlü yapısına dönüştüğü gibi en güçlü örgütsel kapasitesine dönüştü." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Zonguldak Şubesi İl Binası açılışı ile Memur-Sen Zonguldak İl Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Açılışta konuşan Yalçın, Memur-Sen'in Türkiye'nin en büyük emek hareketi, örgütlü gücü olduğunu söyledi.

Kuruluş süreçlerinden bahseden Yalçın, "Çeyrek asrı geride bıraktık, yarım asra doğru yürüyoruz. Bu süreçte istikametimizi bozmadığımız, aynı idealler peşinde devam ettiğimiz için birlerle başlayan yolculuğumuz, Türkiye'nin en büyük örgütlü yapısına dönüştüğü gibi en güçlü örgütsel kapasitesine dönüştü." ifadesini kullandı.

Yalçın, Zonguldak'ın bir emek şehri olduğunu belirterek,"Alın teriyle özdeşleşmiş bir şehir. Burada Memur-Sen'in güçlü yapısı, Zonguldak'ın 'emek' kimliğine de çok ciddi katkı sunacaktır." dedi.

Ardından Yalçın, sendikada önceki dönemlerde görev yapan üyelere plaket verdi. Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar da Yalçın'a madenci heykeli takdim etti.

Daha sonra Memur-Sen Zonguldak İl Divan Kurulu Toplantısına katılan Yalçın, ardından üyelerle yemekte bir araya geldi.

Programlara, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Muammer Avcı, Memur-Sen'e bağlı sendikaların Zonguldak temsilcileri ve üyeler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki kız aranıyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan 15 ...
15 gündür haber alınamayan Özge'nin dedesi, torununun kaçırıldığını iddia etti
YEREL HABERLER 15 gündür haber alınamayan Özge'nin dedesi, torununun ...
6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: Acılarım tazelendi
YEREL HABERLER 6 yıldır kayıp olan kızının seçmen kağıdı gelen anne: ...
İşkence gören öğrencinin itirafı, üyesi olduğu uyuşturucu çetesini çökertti (2)
YEREL HABERLER İşkence gören öğrencinin itirafı, üyesi olduğu ...
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik ...
Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 ...
İlişki isteğine ret cevabı veren sevgilisini darbetti - Yeniden
YEREL HABERLER İlişki isteğine ret cevabı veren sevgilisini darbetti ...
İlişki isteğine ret cevabı veren sevgilisini darbetti
YEREL HABERLER İlişki isteğine ret cevabı veren sevgilisini darbetti
İşkence gören öğrencinin itirafı, üyesi olduğu uyuşturucu çetesini çökertti
YEREL HABERLER İşkence gören öğrencinin itirafı, üyesi olduğu ...
Zonguldak'taki hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'taki hafif ticari araç ile otomobilin ...
Zonguldak'ta çöken baca duvarının altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çöken baca duvarının altında kalan işçi ...
Tadilat yaptığı bacanın üzerine çökmesiyle öldü
YEREL HABERLER Tadilat yaptığı bacanın üzerine çökmesiyle öldü
Zonguldak’tan kısa kısa
YEREL HABERLER Zonguldak’tan kısa kısa
Cinsel istismar sanığı, `Birine söylersen tekrar yaparım´ diyerek tehdit etmiş
YEREL HABERLER Cinsel istismar sanığı, `Birine söylersen tekrar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.