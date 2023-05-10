Devrek'te belediyenin arama kurtarma ekibine "domuzdamı" yöntemi öğretildi

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ZONGULDAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Zonguldaklı madencilerin birçok kişiyi enkaz altından kurtarmasını sağlayan "domuzdamı" yöntemi, Devrek Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine öğretildi.

Belediyenin arama kurtarma ekibi, eğitim ve tatbikat çalışmalarına başladı.



Madenciler, itfaiye personeli ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibine, bağ, sarma, tahkimat ve domuzdamı yöntemlerini uygulamalı gösterdi.

Eğitimde, itfaiyeci ve gönüllülerden oluşan ekip, sahada bulunan ahşap malzemeyi önce uygun boyutlarda kesti. Sonrasında kesilen ahşaplarla girilmesi planlanan alanda tahkimat ve domuzdamı yapılarak tavanın çökmesi engellendi.

Eğitimle madencilerin kullandığı yöntemleri öğrenen arama kurtarma ekibinin afetlere hazırlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

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