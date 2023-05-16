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Vali Tutulmaz gençlerle kitap okudu

AA

Vali Tutulmaz gençlerle kitap okudu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle kitap okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla kordon boyunda düzenlenen etkinliğe, lise ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Organizasyona katılan Vali Tutulmaz, gazetecilere, özgür düşünceyi geliştirebilmek için okumanın önemine dikkati çekerek, "Her türlü kitabı okumanız lazım. Okuduktan sonra da siz olursunuz. Kitaplardan elde ettiğiniz bilgiler ve yorumlama gücünüzle kendinizi oluşturursunuz. Aklınızı kiraya vermemeniz, kendi özgürlüğünüzü kurabilmeniz için kitap okumanız gerek." ifadesini kullandı.

Gençlere kitaplara yakın olmalarını tavsiye eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Her kitabın size kattığı bir şey olacaktır. Neyi seviyorsanız onu okuyun. Fikir verebilme, kendinizi daha iyi bir ortamda konumlandırabilmeniz açısından farklı fikirleri analiz etme ortaya çıkar. Analiz etmeden, sürü misali, birileri bir şey dediğinde doğru kabul edilen çağda yaşıyoruz. Doğruyu araştırın ve doğruyu bulun."

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de katıldı.

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