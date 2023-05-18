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Devrek'te kitap okuma etkinliği düzenlendi

AA

Devrek'te kitap okuma etkinliği düzenlendi

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, yaptığı açıklamada, kentte kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin boş zamanlarını yararlı şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirten Durdubaş, "Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenme-araştırma becerilerini geliştirmek ve onlara okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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