Zonguldak'ta evin penceresinden kaçan papağanı itfaiye yakaladı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçan papağan, itfaiye ekiplerince yakalanarak sahibine teslim edildi.
Merkez Mahallesi Konak Sokak'ta, papağanı, evinin açık penceresinden kaçan Sezgin Yaman, hayvanı yaklaşık bir saat aradı.
Kuşun, bir apartmanın 3. katında olduğunu öğrenen Yaman, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yakaladıkları hayvanı sahibine teslim etti.
Sezgin Yaman, papağanına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.