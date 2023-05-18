İnternetten öğrendiği boncukla örme hobisini kanser tedavisi gören eşi için bıraktı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde internetten öğrendiği boncukla örme tekniğiyle yaptığı ürünleri satan Ender Bulduk, kanser tedavisi gören eşine zaman ayırabilmek için tezgahını son kez açtı.



Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında internette izlediği videolardan boncukla örmeyi öğrenen 70 yaşındaki Bulduk, zamanla kendini geliştirerek ürünlerini halk pazarından açtığı tezgahta satmaya başladı.

Bir süredir karısı meme kanseri tedavisi gören Bulduk, severek yaptığı ve az da olsa ekonomik gelir elde ettiği işini, eşine zaman ayırabilmek için bırakma kararı aldı.

Ürünleri son kez pazar tezgahına getiren Bulduk, AA muhabirine, eşinin rahatsızlığından hem maddi hem de manevi olarak etkilendiklerini söyledi.

Cezaevinde muhasebede çalıştığı zamanlarda boncukla örme işini yapanları gördüğünü anlatan Bulduk, buradan hareketle salgın sürecinde izlediği videolarla ürün yapmaya başladığını aktardı.

Bulduk, hiçbir zaman kendisini eşinden soyutlamak istemediğini anlatan Bulduk, "Acısını insanlarla nispeten paylaştım, ne kadar anlatabildim bilmiyorum. Kendimi böyle bir işe verdim. Ekonomik olarak bittiğim yerlerde tekrar canlanmak istedim. Bu işlerden fazla yüklü para kazanmasam da eve ekmek parasını getirdim." ifadesini kullandı.

"Artık bu işi yapmayacağım. Geri kalan hayatımı eşime harcayacağım.' diye geçenlerde karar verdim." diyen Bulduk, eve kapandıkları dönemde sosyal hayatta eşiyle yeteri kadar vakit geçiremedikleri için de bu kararı aldığını belirtti.



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