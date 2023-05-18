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Müzeler Günü'nde depremzede öğrencilerden "Vefa Panosu" ile madencilere teşekkür

AA

Müzeler Günü'nde depremzede öğrencilerden "Vefa Panosu" ile madencilere teşekkür

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta eğitim gören afetzede üniversite öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde birçok canı enkazdan kurtaran madencilere teşekkür etti.

18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla, "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Tutulmaz, il protokolü ve madenciler, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin maden işçilerine yönelik duygularını ifade ettiği "Vefa Panosu" ile afet bölgesinde görev yapan madencilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Tutulmaz, etkinliğin açılış konuşmasında, Maden Müzesi'nin, yanında bulunan kömür deneyim ocağıyla ülkenin önde gelen ve ziyaret edilmesi gereken bir müze olduğunu söyledi.

Yaşanan deprem faciasının unutulmadığını dile getiren Tutulmaz, "Madencilerin kurtarma faaliyetlerinde büyük başarısı oldu. Ülkemizin haklı teveccühünü elde ettiler. Madenci kardeşlerimize sahip olmaktan, ilimizde madencilik kültürünün var olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, müzelerin, sadece korumacı yapısıyla öne çıkan kurumlar olmaktan sıyrılıp toplumun çeşitli katmanlarıyla bir araya gelerek bilimin, tarihin, sanatın, kültürün konuşulduğu, tartışıldığı yaşamın içinden kamusal alana dönüştüğünü ifade etti.

- "Maden işçilerinin eşleri her akşam bizim yanımızdaydı"

BEÜ Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayşe Betül Sarıkaya, afete Hatay'da ailesiyle yakalandıklarını ve madencileri gördüğünde sevindiğini dile getirdi.

Madencilerin yüzlerce insanı kurtardığını anımsatan Sarıkaya, "Halk gerçekten çok müteşekkir. Halktan gelen bir sözü okuyacağım size. "Cenazenin sahibi, malın sahibi, mülkün sahibi. Korkudan eve giremiyor, madenciler ne yüce insanlar, kendi kanının yapamadığını yapıyor. Hiçbir karşılık beklemeden canlarını ortaya koydular. Artçı depremler devam ederken enkaz altına girdiler. Bir can bir can dediler.' Bunlar gibi binlerce sözden bahsedebilirim size. Yengemi kurtaran, amcam ile kuzenimin cenazesine ulaşmamızı sağlayan Zonguldak'ın, Kozlu'nun madencileri. Onlara ailem adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hemşirelik öğrencisi Petek Şanlıdağ da madencilerin kahramanca mücadelesinin yanı sıra onların ailelerinin de afetzedelere destek olduğunu vurgulayarak, "Zonguldak'ta eve yerleştiğimizde kapımız hiç susmadı. Gelenimiz gidenimiz eksik olmadı. Her akşam maden işçilerinin eşleri bizim yanımızdaydı. Onlar bize destek oluyorlardı, eşleri orada depremzedelere yardım ediyorlardı. Hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

O günleri asla unutmayacağını ifade eden Şanlıdağ, "O zamanlarda beni en çok rahatlatan şeylerden biri maden işçilerinin oraya gitmiş olmasıydı. Çünkü her ne olursa olsun işi ehline bırakmak lazım. Bu işin de ehli maden işçilerimizdi. En iyisini, en doğrusunu onlar yapabilirdi. Canları pahasına sahaya inen, gece gündüz demeden çalışan, aylarca ailesinin yanına bile gidemeyen, daha fazla kişiyi kurtaramadığı için ağlayan, kurtardıkları için sevinçten gözyaşı döken tüm maden işçilerimize depremzedeler adına sonsuz teşekkürler sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızda oldunuz." şeklinde konuştu.

- "Maden bize ne öğrettiyse orada uyguladık"

Deprem bölgesinde görev alan maden teknikeri İsmail Çetin, madencilerin işini yüreğini ortaya koyarak yaptığına değinerek, "Depremin büyüklüğü, büyük sıkıntılar getirse de madenci bunların hiçbirinden etkilenmeden, su ve elektrik yok demeden, yüreğiyle kalbiyle, hiç ara vermeden bir can kurtarabilmek için bütün emeklerini ortaya koydu. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Maden işçisi Sinan Durdu da zor meslekte çalıştıklarına dikkati çekerek, "Maden bize ne öğrettiyse, madende uyguladığımız ne varsa biz orada uyguladık. Başarılı olduk, bizi başarılı kılan madencilik mesleği. Orada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Yüzlerce can kurtardık." dedi.

Konuşmaların ardından Maden Müzesi Müdür Vekili Seda Yılmaz, sergi hakkında Vali Tutulmaz'a bilgi verdi.

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