GÜNCELLEME - Zonguldak'ta cinsel istismara uğrayan ve darbedilen çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki N.Ö, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.S'nin, ifadesinde cinsel istismar ve darp suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan Çaycuma Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

N.Ö'ye cinsel istismarda bulunan şüphelinin, "yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği" belirtilen kararda, "soruşturma kapsamında N.Ö'nün 8 yaşındaki ablasının da benzer şekilde cinsel istismara uğradığı" kaydedildi.

Kararda, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel, internet medyası ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklandığı" bildirildi.

İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs’ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadının 8 yaşındaki kızıyla markete gitmesinin ardından 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu ve çocuğun kafasını duvara vurduğu iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Şüpheli F.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

8 yaşındaki kız çocuğu koruma altına alınmıştı.

Öte yandan gözaltına alınan anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.