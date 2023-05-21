Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde 3 sıklette şampiyon sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde 70 kiloda ASKİ Spor'dan Servet Coşkun, 86 kiloda yine ASKİ Spor'dan Osman Göçen ve 125 kiloda Amasya Merzifon GSK'den Adil Mısırcı, şampiyonluğu elde etti.

Organizasyonda, takımlar klasmanında topladığı 182 puanla ASKİ Spor şampiyon olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 115 puanla ikinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ise 70 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Şampiyonanın ilk 3 gününde yapılan müsabakalarda 57 kiloda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan Yusuf Demir, 61 kiloda Ankara İlbank'tan Recep Topal, 65 kiloda ASKİ Spor'dan Cavit Acar, 74 kiloda Ankara İlbank'tan İsmet Çiftçi, 79 kiloda ASKİ Spor'dan İsa Demir, 92 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Fatih Erdin ve 97 kiloda İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nden Oktay Çiftçi, birinciliği kazanmıştı.

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