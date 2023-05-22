AK Parti Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı

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ZONGULDAK (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Zonguldak milletvekili seçilen Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu mazbatalarını aldı.

Zonguldak Adliyesi'nde düzenlenen törende İl Seçim Kurulu Başkanı Müjgan Demiröz, milletvekillerine mazbatalarını takdim etti.

Avcı, gazetecilere, seçimin, dünyada emsali olmayan katılımla, milletin iradesinin gayet düzgün şekilde tecelli ettiği bir seçim olduğunu belirterek, aziz ve asil Türk halkına teşekkür etti.

Bozkurt da kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mız balkon konuşmasını yaptıktan sonra mutluluğumuz daha da taçlanacak. İnşallah ondan sonraki aşamada da kentimize 3 vekilimizle beraber en güzel hizmetleri sunma noktasında gerekli azami gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Çolakoğlu ise halkın sandıklara gidip demokratik hakkını kullandığına değinerek, "AK Parti'yi yine kentte birinci parti yaptı. Cumhurbaşkanı'mızı da seçimlerde önde bitirtti. Bizler inşallah 28 Mayıs'ta da aynı finale ulaşacağımıza eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partililer eşlik etti.

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