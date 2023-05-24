Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinin yeni makam aracı oldu

ZONGULDAK (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Zonguldak Belediyesinde yeni makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Zonguldak Belediye Meclisinde, Togg'un satın alınıp makam aracı olarak kullanılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye binası önüne getirilen "Gemlik mavisi" Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra direksiyon başına geçen Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilerle şehir turu yaptı.

Alan, gazetecilere, yerli ve milli gurur Togg'un resmi plakasıyla mesaisine başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yerli ve milli aracımız olacak." dediği zaman buna yürekten inandıklarını ve güvendiklerini belirten Alan, "Bugüne kadar verdiği her sözü tutmuş bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün de bunu canlı şekilde yaşamanın haklı gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Alan, Togg'un kentin, belediyenin, halkın aracı olmasını istediklerini belirterek, "Zonguldak'ın sokaklarında, asfaltında bu araç gezsin. Hamdolsun, bugün o günü yaşıyoruz. Artık kendi belediyemizin aracı. Herkese hayırlı olsun, emeğe geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MADENCİLER YANGIN TATBİKATI YAPTI  
YEREL HABERLER MADENCİLER YANGIN TATBİKATI YAPTI  
Madenciler yangın tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER Madenciler yangın tatbikatı yaptı
TTK Üzülmez Müessesesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER TTK Üzülmez Müessesesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli ...
CHP Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER CHP Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı
Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli ...
TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı
YEREL HABERLER TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı
Kendisine tokat atanı pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kendisine tokat atanı pompalı tüfekle vurdu
Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu sayısı 5'e çıktı (2)
YEREL HABERLER Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu ...
AK Parti Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Zonguldak milletvekilleri mazbatalarını aldı
Ayrıldığı kadını 6 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Ayrıldığı kadını 6 yerinden bıçakladı
Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bir kadını bıçakla ağır yaralayan zanlı ...
Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır ...
Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu sayısı 5'e çıktı
YEREL HABERLER Cinsel istismara uğrayan bebeğin ölümünde tutuklu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.