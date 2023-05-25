Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kamu kurumları arasında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında İl Emniyet Müdürlüğü birinci oldu.

Takımın kafile başkanı Haldun Çakan, şampiyonluk kupasını İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a teslim etti.

Aktaş, şampiyon olan takımı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Takım, 8-10 Temmuz'da Konya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek.

- İngilizceyi öğrenmek için seferber oldular

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen "İngilizce Seferberliği" kapsamında kentteki etkinlikler sürüyor.

Kent merkezindeki ortaokul öğrencileri Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, yabancı dil atölyelerinde dijital oyunlar oynadı, öğrendikleri İngilizce kelimeleri kalıcı hale getirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yaptığı açıklamada, İngilizce seferberliği projesi kapsamında, öğrencilerin İngilizceyi aktif olarak konuşabilmenin yanı sıra okuma, dinleme, anlama ve konuşma olmak üzere 4 temel becerilerini güçlendirme imkanına sahip olduklarını ifade etti.

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