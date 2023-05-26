Zonguldak'ta 23 sanıklı "fuhuş çetesi" davasında karar

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, iki çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği gerekçesiyle haklarında dava açılan 12'si tutuklu 23 sanığa, 12 yıl ile 34 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Duruşmada mahkeme heyetince, sanıklar "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "insan ticareti" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından 12 yıl ile 34 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Öte yandan bir sanık yakalanamadığı için dosyası ayrılarak yakalama emri çıkartıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2022 yılının nisan ayında kentin muhtelif yerlerinde yaşları küçük 2 çocuğun fuhşa teşvik edildiği, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarının işlendiği bilgisi üzerine "fuhuş çetesi"ne yönelik çalışma başlatılmış, gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Mahkeme heyetince, 12 Ocak'ta görülen duruşmada, iki tutuklu sanığın adli kontrolle tahliyesine, diğer 12 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verilmişti.





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