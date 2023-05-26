Zonguldak'ta elindeki pompalı tüfeğin kazaen ateş almasıyla vurulan kişi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu boynundan yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Mithatpaşa Mahallesi Fevzipaşa Sokak'taki bir iş hanında arkadaşlarıyla yemek yiyen Erdoğan Hasret'in (45) eline aldığı pompalı tüfek kaza sonucu ateş aldı.

Olayda, Hasret boynundan yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede Hasret'in hayatını kaybettiği belirledi.

Hasret'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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