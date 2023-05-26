Zonguldak'ta "Madenci Korosu" Türk Mutfağı Haftası'na özel konser verdi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla sahne aldı.

Zonguldak Limanı'nda düzenlenen konserde maden işçileri şarkı ve türküler söyledi. Yoğun ilgi gören konserde vatandaşlar, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Müzikseverler tarafından uzun süre alkışlanan konserde maden işçileri, müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etkinliğe, vali yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, madenciler ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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