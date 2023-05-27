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Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı

AA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca ve Emirali köylerinde 12 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Zanlıların köy evlerinden 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon çaldığı belirlendi.

Ekiplerce olayla bağlantısı olduğunu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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