Zonguldak'ta köy evlerindeki hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy evlerindeki hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Kaymaklar, Sofular, Ketenciler, Kızılca ve Emirali köylerinde 12 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Zanlıların köy evlerinden 3 kesim motoru, tırpan motoru, havalı tüfek, 2 pompalı tüfek ve 2 televizyon çaldığı belirlendi.

Ekiplerce olayla bağlantısı olduğunu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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