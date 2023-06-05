Zonguldak'ta "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" kortej yürüyüşüyle başladı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen "Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası" kortej yürüyüşüyle başladı.

Şampiyona öncesinde Madenci Anıtı önünde bir araya gelen 22 ilden yaklaşık 350 folklorcu, Valilik binasına kadar müzikler eşliğinde yürüdü.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, kentin tanıtımı ve marka değeri olmasında bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Halk oyunları kültürünün koruması gerektiğini anlatan Tutulmaz, "Her yörenin ayrı halk oyunları etkisi, ritmi, sözü, davranışı var. Bu farklılığımız milletimizin karakterini de yansıtıyor. Her bölgenin oyunu o bölge insanının karakteriyle çok doğrudan orantılı. İnsanların karakter yapıları oyunlarına da yansıyor." ifadesini kullandı.

Etkinlik, yarın yapılacak açılış töreniyle devam edecek.

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