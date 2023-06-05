GMİS Genel Başkanı Yeşil, TTK'ye işçi alımını değerlendirdi:

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ayakta kalması ve yer altındaki zenginliğin ekonomiye kazandırılması adına yeni işçi alımının önemli olduğunu belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın sendika toplantı salonunda yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, yoğun gündemde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerçekleştiğini, TTK'de 30. dönem, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) ise 20. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Yeşil, "Kamu Çerçeve Protokolü'nü imzaladıklarını, nihai sonuca varmak için asıl sözleşmeyi yakın süreçte imzalayacaklarını anlatarak, büyük kazanımlar elde ettikleri güzel süreç geçirdiklerini kaydetti.

TTK'ye işçi alım sürecinin başladığını anımsatan Yeşil, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı 100 işçi alımı, yaptığımız çalışmalar neticesinde 1000+1000, 2 bin işçi olarak imzalandı. Yakın zamanda da bununla ilgili çalışmalara başlayacağız. Bu bizim için çok önemli. MTA'da da 80 arkadaşımız sondör olarak kurslarını tamamlayarak işbaşı yaptılar. Onların da sektörümüze faydalı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil, işçi alımının kararname olarak açıklandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yetki TTK'ye verildi. Usul ve esaslar içinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda netleşir ve sizlerle paylaşırız. Bu işe katkı veren önceki dönem Enerji Bakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımız ile TÜRK-İŞ Başkanımıza teşekkür ediyoruz. TTK'nin ayakta kalması ve yer altındaki zenginliği ekonomiye katmak adına bu işçi alımı çok önemliydi. Yeterli mi? Tabii ki yetersiz ama 2 bin işçi arkadaşımız işe başladıktan sonra üretimin nasıl artacağını ve kuruma nasıl faydalı olduklarını gösterip yenilerini talep edeceğiz."

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