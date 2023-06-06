Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında açılan sergide beğeniye sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'ndaki açılışta konuşan Karadeniz Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bozkurt, 7'den 77'ye tüm kursiyerlere milli kültürü yaşatmak için çeşitli kurslar verildiğini söyledi.

Son bir yılda 15 bin kursiyerin 754 kurstan yararlandığını anlatan Bozkurt, hazırlanan eserlerin yarına kadar sergileneceğini söyledi.

Etkinliğe, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

- Devrek'te yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Devrek ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcu otobüsünün motor kısmından dumanların yükselmeye başladığını fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü.

Yolcular, başka otobüsle seyahatlerine devam etti.

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