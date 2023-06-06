Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 6-9 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi'nde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle durdurdukları festivalin hazırlık çalışmalarına Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin tamamlanmasıyla yeniden başladıklarını söyledi.

Güzel bir festival geçirmek için Ereğli halkının ve sivil toplum örgütlerinin fikirlerine ihtiyaçları olduğunu belirten Posbıyık, "Festivalde etkinlik düzenlemek isteyen kuruluşlarımız, derneklerimiz 8 Haziran'a kadar Kültür Müdürlüğümüze başvurularını yapabilirler. Sanatçıların belirlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Festivale katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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